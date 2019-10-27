السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: لا مفر من التعاون بيننا لمكافحة الإرهاب

اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه لا مفر من تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن العلاقات بينهما ليست سيئة إلى ذلك الحد.

وقال أنطونوف، في حديث للقناة الأولى في التلفزيون الروسي، تم بثه ليلة الاثنين: "لا مفر من تعاوننا في مجال مكافحة الإرهاب. إنه يمثل التهديد الأكبر لأمن كل من الولايات المتحدة وروسيا".

وأوضح أنطونوف: "لا أريد أن يتشكل لديكم انطباع بأن العلاقات الروسية الأمريكية في حالة سيئة جدا. وشهدت الآونة الأخيرة تنسيق بعض الاتصالات بيننا على مستوى كبير".

وأشار إلى استئناف المشاورات الخاصة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الجانب الروسي مستعد لمثل هذا التعاون البراغماتي والمبني على الاحترام المتبادل.

وأضاف: "تجري بيننا مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، ونشارك في حل قضية شبه الجزيرة الكورية ونساعد الولايات المتحدة في ذلك، كما يجري تواصل وثيق جدا بين ممثلينا المعنيين في أفغانستان".

المصدر: وكالات