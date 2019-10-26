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على خلفية قضية بوتينا.. موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن مطاردة الروس

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على خلفية قضية بوتينا.. موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن مطاردة الروس
Sputnik
المواطنة الروسية المفرج عنها في الولايات المتحدة لدى وصولها إلى مطار شيريميتيفو الدولي قرب موسكو
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دعت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة واشنطن إلى التوقف عن حملة مطاردة المواطنين الروس، والبدء بالتعاون القانوني مع موسكو، وذلك ردا على تأكيد أمريكي على أحقية اعتقال ماريا بوتينا.

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وقالت السفارة الروسية في تغريدة نشرتها اليوم السبت على حسابها في "تويتر": "توقفوا عن مطاردة الروس حول العالم. لا يزال مواطنونا المدانون بتهم مفبركة يقبعون في السجون الأمريكية. إن النهج المتحضر هو استخدام الآليات المتوفرة للتعاون القانوني".

وتأتي التغريدة ردا على سلسلة تغريدات ظهرت على حساب السفارة الأمريكية لدى روسيا في وقت سابق من اليوم، وتتعلق بقضية المواطنة الروسية ماريا بوتينا التي أفرجت السلطات الأمريكية عنها مؤخرا.

وقالت السفارة الأمريكية في التغريدات، إن بوتينا اعتقلت لأنها ارتكبت جريمة على أراضي الولايات المتحدة، وإنها اعترفت بذنبها وحكم عليها بالسجن 18 شهرا وأطلق سراحها بعد أن قضت محكوميتها. وأضافت: "هكذا يعمل نظام قضائي عادل ومفتوح".

واعتقلت بوتينا في الولايات المتحدة في يوليو 2018 بتهمة بالتآمر بغرض العمل لصالح حكومة أجنبية. ورحلتها السلطات الأمريكية عقب انقضاء مدة عقوبتها لتعود إلى روسيا أمس الجمعة وكانت بين مستقبليها في المطار المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

المصدر: RT

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