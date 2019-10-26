زاخاروفا: المنظومة الأمريكية كانت تسعى لتحطيم بوتينا معنويا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المنظومة الأمريكية كانت تسعى لتحطيم المواطنة الروسية ماريا بوتينا معنويا، وأن الخارجية بذلت جهودا مضنية دفاعا عنها.

وقالت زاخاروفا أثناء استقبال ماريا بوتينا في مطار شيريميتيفو بموسكو اليوم السبت: "الأهم الآن هو ما كتبت عنه السفارة الروسية في واشنطن الليلة الماضية "أقلعنا!". ووراء هذه الكلمة عمل ضخم للخارجية الروسية والجهاز المركزي للوزارة وبالطبع لدبلوماسيينا في الولايات المتحدة، الذين يعملون في تلك الظروف التي نتحدث عنها".

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وأضافت أنه "كان من المهم تحقيق نتيجة محددة... وكان من الضروري تقديم الدعم القانوني والمعنوي حيث كانت المنظومة الأمريكية بأكملها تعمل من أجل تحطيم بوتينا معنويا".

وقدمت زاخاروفا الشكر لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الذين عملوا على تغطية قضية بوتينا، قائلة: "لولا تقاريركم ومقالاتكم والرغبة الحقيقية في تحريرها لكان من الأصعب بكثير تحقيق ذلك".

يذكر أن بوتينا، التي جرت إدانتها في الولايات المتحدة بتهمة "العمل لصالح دولة أجنبية دون تسجيل نشاطها عميلا أجنبيا على الأراضي الأمريكية"، عادت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة اليوم، بعد سجن دام عاما ونصف العام.

المصدر: تاس