مصرع 8 أشخاص بحادث مروري في إقليم ألتاي الروسي

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري اليوم السبت، في إقليم ألتاي جنوبي سيبيريا بروسيا.

وذكرت وزارة الصحة الروسية أن آخر المعلومات تفيد بمصرع 8 أشخاص، توفي 6 منهم في موقع الحادث، وآخر داخل سيارة الإسعاف، والثامن في المستشفى.

Сегодня утром поступила информация о ДТП на 74 километре федеральной автомобильной дороге А-322, на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края. https://t.co/EeVINP4A1kpic.twitter.com/AB2R75dzUR — МЧС Алт.край (@mchsgu22) 26 октября 2019 г.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 8 أشخاص بجروح، فيما أفادت السلطات بأن حافلتين صغيرتين كانتا تقلان 16 شخصا اصطدمتا صباح اليوم على الطريق بين مدينتي بارناول وروبتسوفسك.

المصدر: تاس