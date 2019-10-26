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مصرع 8 أشخاص بحادث مروري في إقليم ألتاي الروسي

أخبار روسيا

مصرع 8 أشخاص بحادث مروري في إقليم ألتاي الروسي
Sputnik ILYA NAYMUSHIN
صورة من الأرشيف
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري اليوم السبت، في إقليم ألتاي جنوبي سيبيريا بروسيا.

وذكرت وزارة الصحة الروسية أن آخر المعلومات تفيد بمصرع 8 أشخاص، توفي 6 منهم في موقع الحادث، وآخر داخل سيارة الإسعاف، والثامن في المستشفى.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 8 أشخاص بجروح، فيما أفادت السلطات بأن حافلتين صغيرتين كانتا تقلان 16 شخصا اصطدمتا صباح اليوم على الطريق بين مدينتي بارناول وروبتسوفسك.

المصدر: تاس

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