انتهاء أول مرحلة من تدريبات "الأخوة الصلبة - 2019" في طاجيكستان

انتهت في طاجيكستان، المرحلة الأولى من تدريبات مكافحة الإرهاب، "الأخوة الصلبة - 2019"، التي نفذتها الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ووفقا لسيناريو التدريبات، انتهكت عصابات مسلحة حدود جمهورية طاجيكستان، قادمة من أفغانستان. وبدأ القتال مع مفرزة الحدود الطاجيكية. وعلى الفور، تدخلت بسرعة مجموعة من العسكريين قدمت من القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 ، وكذلك سرية من قوات الاقتحام والإنزال الجوي من جمهورية طاجيكستان، وهو ما كبح حدة هجوم المسلحين ومنع تقدمهم.

بعد ذلك، حصل المدافعون، على الدعم من المدفعية وراجمات الصواريخ من طراز "غراد"، وعلى تغطية جوية من قبل مقاتلات كازاخستانية من طراز "سو-30 س م"، والمروحيات القتالية الروسية من طراز "مي-24" و"مي-8".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية