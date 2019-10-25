 
مباشر
عاجل
نصرالله: لا نقبل إسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف انتخابات نيابية مبكرة

قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية بشرق روسيا

أخبار روسيا

قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية بشرق روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mljf

قتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال شرق روسيا.

وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة، إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه.  

وحسبما أفادت وكالة "إنترفاكس"، فإن أحد المجندين في ثكنة عسكرية بإقليم ما وراء البايكال، فتح النار على زملائه في فترة المناوبة. 

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجندي القاتل، أصيب بانهيار نفسي، لأسباب وظروف شخصية، لا علاقة لها بالخدمة العسكرية الإلزامية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟