محادثات بوتين وأردوغان في سوتشي مستمرة منذ 5 ساعات

تستمر المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، منذ أكثر من 5 ساعات، ويبحث الطرفان دائرة واسعة من القضايا، أبرزها الوضع في سوريا.

ويجري الرئيسان محادثاتهما، التي انطلقت في الساعة 13:27 بتوقيت موسكو (10:27 بتوقيت غرينيتش)، وجها لوجه بشكل مغلق، لكنهما يستدعيان من حين إلى آخر بعض أعضاء وفديهما.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان، بعد انتهاء اللقاء الثنائي، مؤتمرا صحفيا ينتظره في مقر إقامة بوتين بسوتشي نحو 140 ممثلا من وسائل إعلام روسية وتركية ودولية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبيل انطلاق المحادثات، إلى أنها "ستكون صعبة ولن تنتهي سريعا"، موضحا أن هناك قضايا كثيرة يجب مناقشتها خلال اللقاء.

ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تريد بحث الأوضاع في شمال شرق سوريا، حيث تنفذ تركيا عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد، "لكي تفهم بشكل أفضل ماذا يحدث هناك، والحصول على معلومات حول المخططات التركية ومقارنتها مع الخطة العامة الخاصة بتمرير التسوية السياسية السورية".

وسبق أن أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن لقاء اليوم في سوتشي هو الثامن بين بوتين وأردوغان في العام الحالي.

المصدر: وكالات