توريد أكثر من ألفي مقاتلة "ميغ" إلى إفريقيا خلال 50 عاما

أعلن المدير العام لشركة "ميغ" الروسية، إليا تاراسينكو، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ألفي مقاتلة من نوع "ميغ" تم توريدها إلى دول إفريقيا خلال 50 عاما.

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ونقل المكتب الصحفي للشركة عن تاراسينكو قوله: "تاريخ التعاون العسكري التقني لشركة ميغ مع الدول الإفريقية يصل إلى نحو 50 عاما​​​. خلال هذا الوقت، تم تسليم أكثر من 2000 مقاتلة من طراز "ميغ" من الجيل الثاني والثالث والرابع إلى القوات الجوية الوطنية لبلدان هذه المنطقة. كلها كانت اكتسبت خبرة قتالية خلال النزاعات العسكرية المحلية في القارة".

الجدير بالذكر أن النسخة التصديرية الجديدة للمقاتلة "ميغ-35" سيتم عرضها في قمة "روسيا- إفريقيا" التي ستنطلق غدا الأربعاء، في سوتشي.

المصدر: سبوتنيك