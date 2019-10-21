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الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" لقواتنا ستزوران جنوب إفريقيا

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: قاذفتان استراتيجيتان من طراز
Sputnik Максим Туманов
قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-160"
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-160" تابعتين لها، ستنفذان أول تحليق لمثل هذه الطائرات إلى جمهورية جنوب إفريقيا.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "ستقوم مجموعة طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية متألفة من قاذفتين استراتيجيتين من طراز تو-160 وطائرتي نقل عسكرية من طرازي إيل-62 وإن-124 روسلان، بزيارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "هدف الزيارة يتمثل بتطوير التعاون العسكري الثنائي والتدريب على حل قضايا التنسيق بين القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية المسلحة لجنوب إفريقيا".

وأشار البيان إلى أن "هذه الزيارة ستسهم في رفع مستوى التدرب القتالي لأطقم طائرات البلدين"، موضحا أن "علاقات الصداقة شاملة الجوانب بين روسيا وجنوب إفريقيا مبنية وفقا لروح التعاون الاستراتيجي والتفاهم".

وأعلنت وزارة الدفاع لجنوب إفريقيا، في وقت سابق من اليوم، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" ستنفذان تحليقا إلى البلاد يوم الثلاثاء بدعوة من السلطات المحلية، وذلك عشية انطلاق القمة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي يوم 23 أكتوبر.

المصدر: وكالات 

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