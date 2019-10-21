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ارتفاع عدد المتضررين جراء حادث انهيار السد في إقليم كراسنويارسك إلى 27 شخصا

أخبار روسيا

ارتفاع عدد المتضررين جراء حادث انهيار السد في إقليم كراسنويارسك إلى 27 شخصا
Sputnik المركز الصحفي لدائرة وزارة الطوارئ في إقليم كراسنويارسك
مكان الحادث في إقليم كراسنويارسك
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أفادت وزارة الصحة لإقليم كراسنويارسك الروسي بأن الأطباء فحصوا الحالة الصحية لـ27 شخصا تضرروا جراء حادث انهيار سد وقع السبت الماضي في إحدى مناطق الإقليم.

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ودققت الوزارة: "تلقى كلهم المساعدة الطبية الضرورية. ورفض 9 منهم البقاء في المستشفى".

وأضافت أن أطباء النفس من مركز الكوارث يعملون حاليا في مكان الحادث، مؤكدين أن الوضع لا يزال تحت إشرافهم وأنه لا يوجد هناك أي خطر لحياة الناس.

وكانت الوزارة أعلنت سابقا في حصيلة أولية أن عدد المصابين من جراء انهيار السد بلغ 18 شخصا، بالإضافة إلى القتلى.

ووقع في منطقة قرية تشيتينكينو على نهر سييبا في إقليم كراسنويارسك، السبت الماضي، حادث انهيار سد لحوض الماء التكنولوجي العائد للشركة التي كانت تقوم بتعدين الذهب. وبلغ ارتفاع موجة المياه المتدفقة ما بين 4 و5 أمتار، وكانت تمثل سيلا ضخما من الطين والحجارة. ونتيجة الحادث تم إغراق عنبرين مؤقتين لسكن العمال، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، فيما لا يزال مصير 5 أشخاص غامضا. وأعلنت سلطات الإقليم اليوم الاثنين حدادا رسميا على ضحايا الحادث.

المصدر: نوفوستي

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