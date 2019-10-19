الدفاع الروسية تكشف الهدف الرئيس من إنشاء شركة بناء عسكرية بأمر من بوتين

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، أن هدف إنشاء "شركة البناء العسكري" بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعود إلى ضرورة إخراج البناء العسكري من القطاع التجاري.

وقال إيفانوف في حديثه مع قناة "أر بي كا" الروسية إنه لن تكون في روسيا شركات مماثلة أخرى في البلاد من حيث حجم وظائفها ومهامها ونطاق عملها.

وأضاف أن المهمة الرئيسية للشركة الجديدة هي منع التأثير السلبي للعوامل الخارجية والمنافسة غير العادلة والدفاع عن مجال البناء العسكري ضد الإفلاس والتدابير التقييدية.

ودقق أن "شركة البناء العسكري" ستسمح برفع حجم الأعمال التي تنفذها روسيا بشكل مستقل إلى 60%، مشيرا إلى أنه من المخطط إنهاء عملية إنشاء الشركة خلال 3 أشهر.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أمرا حول إنشاء "شركة البناء العسكري"، وذلك بدلا من مؤسسة "سبيتستروي" التي تم حلها عام 2016. وستقوم هذه الشركة التي ستعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية، ببناء وترميم وإصلاح المنشآت العسكرية والبنية التحتية الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي