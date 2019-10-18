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طائرة استطلاع أمريكية تحلق قرب الحدود الغربية لروسيا

أخبار روسيا

طائرة استطلاع أمريكية تحلق قرب الحدود الغربية لروسيا
Globallookpress US Air Force
طائرة استطلاع مسيرة أمريكية من نوع "RQ-4B Global Hawk"
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أظهرت بيانات مواقع رصد الملاحة الجوية أن طائرة استطلاع مسيرة أمريكية من نوع "RQ-4B Global Hawk" حلقت لمدة 11 ساعة قرب الحدود الغربية لروسيا.

وتشير البيانات إلى أن الطائرة أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت على مدار عدة ساعات في أجواء ليتوانيا قرب حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية.

ثم حلقت الطائرة فوق لاتفيا وإستونيا بالقرب من حدود مقاطعتي بسكوف ولينينغراد الروسيتين. وبعد ذلك عادت إلى أجواء ليتوانيا.

يذكر أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع نحو 16 ألف متر.

وقبل ذلك، حلقت طائرة "E-8C Joint Stars" فوق مياه بحر البلطيق قرب مقاطعة كالينينغراد، حيث أقلعت من قاعدة "رامشتاين" في ألمانيا.

وأشارت صحيفة "النجم الأحمر" الرسمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى أن ما مجموعه 23 طائرة أجنبية قامت بتحليقات استطلاعية قرب الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير. وقامت قوات الدفاع الجوي الروسية بـ 14 عملية لاعتراض ومرافقة الطائرات الأجنبية قرب الحدود الروسية.

المصدر: إنترفاكس

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