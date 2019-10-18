وزارتا الدفاع الروسية والفرنسية تتبادلان الآراء حول الوضع في شرق المتوسط

ناقش مسؤولان بوزارتي الدفاع الروسية والفرنسية، في اتصال هاتفي، الوضع في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية أن نائب الوزير الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اتصالا هاتفيا مع المديرة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع الفرنسية، أليس غيتون.

وأوضح البيان أن الاتصال جرى في إطار متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، وأن "الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في شرق المتوسط".

المصدر: تاس