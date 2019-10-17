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بينس: تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا

"لا تكن أحمق".. الكرملين يعلق على نبرة رسالة ترامب إلى أردوغان

أخبار روسيا

Reuters
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لفت المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى نبرة غير عادية للرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبيل شن أنقرة هجومها على شمال سوريا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في معرض تعليقه على الرسالة التي خاطب فيها ترامب الرئيس التركي بالقول: "لا تكن متصلبا. لا تكن أحمق"، إلى أن مثل هذه النبرة "لا تجدها كثيرا في المراسلات بين زعماء الدول"، واصفا الرسالة بأنها "غير عادية للغاية".

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ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن أردوغان لدى تلقيه الرسالة في التاسع من أكتوبر "رفضها قطعيا ووضعها في سلة المهملات".

ووصلت هذه الرسالة إلى الرئيس التركي قبل ساعات من شن أنقرة عملية عسكرية تحمل تسمية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد في شرق الفرات بشمال شرقي سوريا.

المصدر: وكالات

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