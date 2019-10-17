المخابرات الروسية: واشنطن أخبرت موسكو مؤخرا بهجمات محتملة على أراضي روسيا

أعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية، ألكسندر بورتنيكوف، أن الولايات المتحدة قدمت لروسيا مؤخرا معلومات حول هجمات إرهابية محتملة على أراضي روسيا.

وفي تصريح صحفي، اليوم الخميس، أكد بورتنيكوف أن الاتصالات العملية الاستخباراتية بين موسكو وواشنطن تجري على المستوى المطلوب، بغض النظر عن حالة العلاقات السياسية بين الدولتين.

وأوضح أن "الاستخبارات الأمريكية قدمت لروسيا، قبل فترة وجيزة، معلومات حول أشخاص معينين يقفون وراء خطط لتنفيذ هجمات على أراضي بلادنا"، مضيفا: "نحن ممتنون لزملائنا على حجم المعلومات التي يقدمونها لنا".

كما استذكر بورتنيكوف تبادل المعلومات الذي جرى بين الدولتين حول خطط لشن هجوم إرهابي في كاتدرائية "عذراء قازان" في مدينة سان بطرسبورغ في العام 2017، والتعاون الروسي الأمريكي في تفجيرات استهدفت ماراثون بوسطن في العام 2013.

وتابع: "أشرنا مرارا إلى أن موقف الجانب الأمريكي كان كما ينبغي، وهو أن العمل على مستوى المنفذين المباشرين يجب أن يستمر، أيا كانت الظروف السياسية، فهذا شيء بالغ الأهمية".

وأضاف المسؤول أن الأجهزة الاستخباراتية الروسية تحتفظ على الاتصالات العملية مع الجانب الأمريكي على مستوى خبراء وقادة وحدات متخصصة داخل كل من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) والوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات.

المصدر: إنترفاكس