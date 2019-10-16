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بوتين: الطلب على منتجات التكنولوجيا الفائقة المدنية يجب أن يغطيه المنتجون في روسيا

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بوتين: الطلب على منتجات التكنولوجيا الفائقة المدنية يجب أن يغطيه المنتجون في روسيا
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الطلب الممكن على المنتجات المدنية فائقة التكنولوجيا مرتفع، مؤكدا ضرورة أن تكون الشركات المصنعة المحلية هي من يلبي مثل هذه الاحتياجات.

جاء ذلك خلال اجتماع مخصص لبرنامج الانتعاش المالي لشركات المجمع الصناعي العسكري في روسيا، حيث أكد بوتين أن "ذروة تسليم طلبات الأسلحة في إطار حجوزات وزارة الدفاع قد "نفذت بالعموم".

وأضاف، أنه حاليا، أمام شركات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى العمل المتخصص، "مهام واسعة النطاق" لزيادة إنتاج المنتجات المدنية فائقة التكنولوجيا: مطلوبة، قادرة على المنافسة في بلدنا والأسواق العالمية".

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وقال الرئيس الروسي، إنه "وبشكل عام، وفقا للخبراء، فإن الطلب المحتمل مرتفع للغاية: حوالي 6 إلى 6.2 تريليون روبل. ومن الضروري أن تتم تلبية معظم هذا الطلب بدقة من قبل الشركات المصنعة المحلية".

وأشار إلى أن مجالا واسعا لبيع هذه المنتجات يتحقق كجزء من تنفيذ العقود الحكومية، مضيفا أن الحاجة بشكل خاص إلى المعدات الطبية والبناء والطرق وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات معالجة النفايات.

المصدر: نوفوستي

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