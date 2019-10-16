كشفت محكمة منطقة سفيردلوفسك الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ألزمت دائرة الصحة المحلية بدفع تعويض قدره مليون روبل (نحو 16 ألف دولار) للاجئ من سوريا، على عمله كطبيب في مستشفى ريفي.

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وجاء في قرار محكمة منطقة سفيردلوفسك في الأورال الروسي:"تصديق قرار محكمة "لينينسكي" في يكاترينبورغ وإلزام وزارة الصحة في منطقة "سفيردلوفسك" بإبرام عقد مع المدعي للحصول على تعويض بمبلغ إجمالي قدره مليون روبل (ما يعادل 15556 دولار) مع دفعها اللاحق وفقا للقانون الروسي​​​.

وأوضحت أن المواطن السوري الأصل وصل إلى منطقة "سفيردلوفسك" بصفة لاجئ في عام 2016 وحصل على وظيفة طبيب في قسم الطوارئ في مستشفى "بولاناش". وفي ربيع عام 2018، حصل على الجنسية الروسية وقدم طلبا إلى وزارة صحة المنطقة لدفع تعويض قدره مليون رويل، لقاء عمله كطبيب خلال العامين السابقين في الريف.

وتم رفض طلبه واستلام أي وثائق بهذا الصدد منه. وتوجه الطبيب بدعوى قضائية إلى محكمة "لينينسكي" في يكاترينبورغ، مطالباً بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويضات له بحجم مليون روبل، الشيء الذي وافقت المحكمة عليه، لكن وزارة الصحة قررت استئناف الحكم في محكمة منطقة سفيردلوفسك، التي بدورها أقرت إلزام وزارة الصحة بدفع التعويضات المستحقة للطبيب السوري.

ويشار إلى أن الأطباء والممرضين الروس الذين يقبلون العمل في المناطق الريفية النائية يحصلون على علاوات شهرية تزيد عن رواتب نظرائهم العاملين في المدن والحواضر المدنية القريبة منها.

المصدر:RT