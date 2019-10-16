روسيا.. طائرة "الصياد" المسيرة الضاربة تبدأ تجاربها القتالية العام المقبل

كشف مصدر في الصناعات الدفاعية الروسية أن الطائرة المسيرة الروسية الضاربة "الصياد"، ستزود بالأسلحة لأول مرة خلال تجارب في ميدان أختوبينسك عام 2020.

ويشار إلى أن التجارب التي تجرى على هذه الطائرة ستستمر حتى نهاية العام الجاري من دون أسلحة.

وقال المصدر: "ستتواصل التجارب على الصياد في ميدان أختوبينسك في عام 2020، وسيتم تزويدها بجميع أنواع الذخائر الجوية المخصصة لهذا النوع من الطائرات المسيرة".

وكان ممثلو شركة الأبحاث والتصنيع "ميكران" قد كشفوا في ديسمبر 2018 عن إنتاج أول طائرة مسيرة ضاربة في روسيا، تتميز بقدرتها على اعتراض الطائرات المسيرة المعادية وحمل قنابل شديدة الانفجار.

المصدر: "تاس"