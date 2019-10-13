قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، يفضل قضاء الإجازات والاستجمام داخل روسيا بالذات.

وأضاف بيسكوف، في حديث لبرنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" التلفزيوني، أن الرئيس بوتين، "قضى إجازته الأخيرة، في سيبيريا، ورافقه في ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو. وهناك تمتع الرئيس، بجمال الطبيعة في التايغا السيبيرية، وقام بجمع مختلف أنواع الفطر والثمار البرية".

وقال بيسكوف: "روسيا بلاد شاسعة جدا، وجميلة للغاية، وغنية. بالطبع، إحدى مهام رئيس الدولة، أن يعطي المثال الشخصي للمواطنين من أجل الترويج للسياحة داخل روسيا، وخاصة في الأماكن الجميلة البعيدة، التي قد لا يعرفها معظم المواطنين الروس.

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وأكد ممثل الكرملين، أن بوتين لا يتوقف، خلال العطل، عن التفكير في العمل ويناقش مع مرافقيه ومع المسؤولين الروس، أهم القضايا الملحة.

وقال بيسكوف: "أنا مقتنع بأن الرئيس، لا يتمكن أبدا التوقف عن التفكير بشؤون الدولة، فالعبء ثقيل على كاهله، وتحدث العديد من العمليات المصيرية بالنسبة للبلاد كل ثانية، ويجب أن يركز اهتمامه عليها".

المصدر: نوفوستي