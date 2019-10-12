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"الأميرال إيسن" الروسي يرافق المدمرة الأمريكية "بورتر" في البحر الأسود

أخبار روسيا

Sputnik
الفرقاطة الروسية "الأميرال إيسن"
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يراقب أسطول البحر الأسود الروسي، تحركات المدمرة الأمريكية "بورتر" التي دخلت الجزء الجنوبي من البحر الأسود في 12 أكتوبر 2019.  

وقال مصدر في المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، إن عملية المتابعة المباشرة، لتحركات السفينة الحربية الأمريكية، تجري من قبل الفرقاطة الروسية "الأميرال إيسن"، وكذلك السفينتين الصاروخيتين الصغيرتين، "فيشني فولوتشيك" و"أوريخوفو-زويفو"، التابعتين للأسطول الروسي المذكور.

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وجرت العادة، أن ترافق بعض قطع أسطول البحر الأسود الروسي، أية سفينة تابعة لدول أجنبية، بما في ذلك دول الناتو، تدخل مياه البحر الأسود، وتقوم بمراقبة كل تحركاتها.

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية

 

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