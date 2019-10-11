شويغو يشير إلى قوى تحاول فرض قيم غريبة على الروس

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية، إنه توجد قوى تحاول التقليل، من قيمة إنجازات روسيا.

وأشار شويغو، إلى أن "هذه القوى، تستخدم الفضاء الإعلامي، في محاولة للتشكيك في أهمية المآثر البطولية التي حققها الجيش الروسي، وتسعى لفرض منظومة قيم أجنبية، لتشويه تاريخ بلادنا".

ولم يحدد الوزير الروسي أي قوى بالذات، يقصد في كلامه هذا.

وأكد الوزير أنه في هذه الظروف، "من المهم بشكل خاص ليس فقط بناء قدرات عسكرية - تقنية، بل يجب أيضا، بناء وتربية المحارب قوي الإرادة، الذي يجب أن يكون محترفا في مجال عمله، ويمكنه مقاومة محاولات التأثير على وعيه".

وأكد الوزير أن العسكريين الروس، تمكنوا في الوقت الحاضر أكثر من مرة، من تحقيق مآثر حقيقية، خاصة في سوريا.

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وقال: "نتذكر كيف أطلق الملازم الأول ألكسندر بروخورينكو، الذي حاصره المسلحون في تدمر، النار على نفسه. ونتذكر كيف واجه النقيب مارات أخميتشن وحده 200 مسلح. وكيف دخل الرائد رومان فلبيوف، بعد سقوط طائرته، في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين ولم يسمح لهم بالقبض عليه. وكيف قاتل مقاتلو القوات الخاصة ضد 300 من المسلحين، واحتلوا مرتفعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، في منطقة حلب".

المصدر: نوفوستي