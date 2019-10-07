الكرملين: إيقاف البرلمانية الروسية في مطار نيويورك واستجوابها عمل غير مقبول

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن إيقاف النائبة الروسية في مجلس الدوما، إينغا يوماشيفا، في مطار نيويورك واستجوابها عمل غير مقبول.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي: "قامت وزارة الخارجية بالرد​​​. إنه نبأ مقلق للغاية، ويسبب لنا قلقا عميقا، بالتأكيد. نحن نعتبر هذه الإجراءات ضد النائبة الروسية غير مقبولة. وقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، احتجاجها الشديد على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتحقيق مع البرلمانية الروسية، إينغا يوماشيفا، ووصفت العمل بالعدائي.

وقد دانت وزارة الخارجية، بشدة تعمد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي استجواب البرلمانية الروسية، في مطار نيويورك، واصفة هذا العمل بالعدائي.

بدورها سلمت سفارة موسكو في واشنطن مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية تعرض يوماشيفا، للاستجواب في مطار نيويورك.

المصدر: وكالات