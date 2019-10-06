أعلنت وزارة الخارجية الروسية احتجاجها الشديد على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتحقيق مع البرلمانية الروسية، إينغا يوماشيفا، ووصفت العمل بالعدائي.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الأحد: "نعلن احتجاجنا الشديد على تصرفات السلطات الأمريكية تجاه البرلمانية في مجلس الدوما، إينغا يوماشيفا، التي تم إيقافها في مطار نيويورك من قبل عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي وتعرضها للاستجواب. هذا تصرف آخر عدائي ضد روسيا وممثليها، من الواضح أنه يهدف إلى زيادة تدهور أجواء العلاقات الروسية الأمريكية".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن ما حدث يجعلنا نتساءل: "إما السلطات الأمريكية، خلافا لتصريحاتها، لا تسعى إلى تطبيع الحوار، أو أنها غير قادرة على ضبط مراقبة تصرفات أجهزتها الخاصة".

وقالت: "من المؤسف أن الروح البناءة لمنظمي المؤتمر (الذي كانت ستشارك فيه البرلمانية الروسية) اصطدم بمقاومة شديدة من قوى سياسية محددة في واشنطن".

وأعربت الوزارة عن غضبها، قائلة: "يتعين على من يتخذ القرارات في واشنطن التفكير إلى أين يمكن أن يؤدي التصعيد الممنهج للتوتر في العلاقات مع روسيا"، مؤكدة أن "هذه السياسة قصيرة النظر وخطرة".

المصدر: نوفوستي