السفارة الروسية: إيران وعدت بتقديم توضيحات حول سبب احتجاز الصحفية يوزيك

أفادت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم السبت، بأن السلطات الإيرانية وعدت بتوضيح أسباب احتجاز الصحفية من روسيا، يوليا يوزيك.

وقالت السفارة الروسية، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، إنها "على اتصال دائم مع الزملاء الإيرانيين وتقوم بكل ما في وسعها للإفراج عن يوليا يوزيك".

وأضاف البيان: "تم طلب الوصول القنصلي إليها وتقديم توضيحات حول ما حدث. ووعد الشركاء بإخبارنا في أسرع وقت ممكن حول الأسئلة المطروحة بشكل مفصل".

Посольство находится в постоянном контакте с иранскими коллегами и делает все возможное для освобождения Юлии #Юзик. Были запрошены консульский доступ к ней и разъяснения по поводу случившегося. Партнёры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов pic.twitter.com/Hpfe42xwRS — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 5 октября 2019 г.

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وسبق أن ذكرت السفارة الروسية لدى إيران أن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 أكتوبر، في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها عقب وصولها بدعوة خاصة إلى مطار العاصمة الإيرانية، يوم 29 سبتمبر.

بدوره، قال الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غاننكو، في تصريح خاص لـ RT، إن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.

ولاحقا، قالت الخارجية الروسية إن سنائي أكد للوزارة أن يوزيك احتجزت لتقديم بعض التوضيحات للسلطات المحلية وسيتم الإفراج عنها قريبا، إلا أن الجانب الإيراني لم يطلق سراحها حتى الآن.

المصدر: RT