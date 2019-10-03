أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول آسيا سينعكس سلبا على الأوضاع هناك وسيؤدي إلى مخاطر جديدة وردود بالمثل.

وقال بوتين، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي بمدينة سوتشي، اليوم الخميس، تعليقا على احتمال انتشار الصواريخ الأمريكية في آسيا، إن هذا الإجراء سيؤدي إلى تبعات "سيئة جدا"، موضحا أنه "سيثير على الأرجح ردودا مناسبة بالمثل".

وتابع بوتين: "هل سيحسن ذلك الأوضاع في آسيا؟ لا، هذا الأمر سيزيدها سوءا وسيخلق مخاطر جديدة. لكنني آمل كثيرا في أنه لا تزال هناك فرص معينة لتسوية هذا الوضع طالما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد".

وخرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وحذر الرئيس الروسي مرارا الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأمريكية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم، داعيا مع ذلك إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح.

المصدر: وكالات