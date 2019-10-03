الملك الأردني من مؤتمر فالداي: حل الدولتين سيسهم في استتباب الأمن بالمنطقة

قال الملك الأردني خلال مؤتمر فالداي للأمن في سوتشي، اليوم الخميس، إن الأدرن وروسيا تتشاركان في ضرورة التوصل إلى المصالحة والتفاهم الإقليمي لإحلال السلام والأمن.

إقرأ المزيد

وأكد أنه لإنهاء الأزمة السورية علينا التوصل إلى التسوية السلمية والحفاظ على سلامة أراضي سوريا.

وأضاف الملك الأردني أن إنجاز حل الدولتين سيسهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الخيار الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

وشدد الملك الأردني على أن كل الدول تتحمل مسؤولياتها للحفاظ على ميراث مدينة القدس.

وشكر الملك عبدالله الثاني روسيا على المساهمة في تطوير العلاقة مع الأدرن، مؤكدا أن روسيا تلعب اليوم دورا محوريا في شتى الأصعدة، منها الاقتصاد والتجارة والأمن وغيرها، وكل ذلك يشكل أهمية كبيرة بالنسية لمؤتمر فالداي.

وكان العاهل الأردني، قال خلال لقاء عقده مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن المملكة تدعم الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط.

وقال الملك عبد الله، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس على هامش منتدى فالداي للحوار في سوتشي: "أود التأكيد على دور روسيا في منطقتنا. ​​​فمن دون روسيا، لم يكن ممكنا التقدم في حل العديد من القضايا، مثل عملية السلام في سوريا".

المصدر: RT