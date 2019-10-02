"الصحة العالمية" تسجل انخفاض مستوى تعاطي الكحول في روسيا وازدياد متوسط الأعمار

قالت منظمة الصحة العالمية، إن استهلاك الكحول في روسيا، انخفض بشكل كبير، (بنسبة 43 في المئة). وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأكدت المنظمة العالمية، أن من أسباب ذلك، انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الكحول، وتدابير التحكم في إنتاج وبيع هذه المنتجات، والزيادة في الضرائب غير المباشرة، وفرض الحد الأدنى لأسعار التجزئة للفودكا والمشروبات الكحولية الأخرى.

كما لعبت القيود المفروضة على بيع المشروبات الكحولية في المساء دورها الكبير في تقليص الاستهلاك.

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نتيجة لذلك، انخفض عدد الوفيات المرتبطة باستهلاك الكحول بشكل كبير في روسيا.

وبشكل عام، في روسيا، انخفض معدل الوفيات بين الرجال بنسبة 39 في المائة، وبين النساء بنسبة 36 في المائة.

وبلغ متوسط العمر المتوقع مستوى قياسي تاريخي 68 عاما للرجال، و 78 عاما للنساء (بيانات 2018).

المصدر: فيستي رو