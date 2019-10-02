بوتين: أنطلق من أن أي حديث لي يمكن أن ينشر لذلك لا أمانع من نشر محادثاتي مع ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ينطلق دائما من أن أي محادثات يجريها يمكن أن تنشر مستقبلا، ولذلك فهو لا يمانع من نشر أي محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء ذلك في معرض تعليق الرئيس الروسي على سؤال صحفي حول إمكانية نشر المحادثات التي أجريت في السابق مع ترامب، قائلا: "حياتي العملية لم تكن دائما على هذا الشكل (في منصب الرئاسة). علمتني حياتي السابقة (أثناء العمل في الاستخبارات)، أن أي محادثة لي يمكن أن يتم نشرها مستقبلا، وأنا دائما أنطلق (في محادثاتي) من هذه النقطة".

يتبع...