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الدفاع الروسية: إطلاق ناجح لصاروخ "توبول-إم" العابر للقارات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "توبول-إم".

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إطلاق الصاروخ تم من مطار بليسيتسك الفضائي بشمال روسيا.

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وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب هدفه المقرر في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي بدقة، وتم خلال التجربة تنفيذ كافة المهام المحددة.

وأضاف أن التجربة أكدت من جديد الاستعداد التقني لصواريخ "توبول-إم" التي تؤدي المناوبة القتالية في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

يذكر أن صاروخ "توبول-إم" يصل مداه إلى 11 ألف كيلومتر، وهو قادر على حمل رأس نووي بقوة ميغا طن واحد.

المصدر: وكالات

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