علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقارير صحفية تتحدث عن "الهاتف السميك" الخاص الذي يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء اتصالاته وهو خارج مكتبه.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" إن الهاتف "ليس سميكا بهذا القدر".

وسبق أن أفادت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" بأن سبب سماكة الهاتف تعود إلى تزويده بأجهزة إضافية لحماية اتصالات بوتين من التجسس والتشويش.

وكان بيسكوف قد أكد في ديسمبر الماضي أن بوتين لا يستخدم هواتف ذكية نظرا لـ"انفتاح" وسيلة التواصل هذه "المفرط".

المصدر: "نوفوستي"