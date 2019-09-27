الفريق الخاص بعودة الأطفال الروس من سوريا والعراق يحدد خطوات لإتمام مهمته

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن فريق العمل الخاص بعودة الأطفال الروس من مناطق النزاع في سوريا والعراق، حدد الخطوات لإتمام عودة الأطفال إلى روسيا.

وقالت الخارجية في ختام اجتماع فريق العمل الذي ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومفوضة حقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا، اليوم الجمعة، أن الاجتماع "حدد الخطوات اللاحقة، التي يجب اتخاذها لحل مشكلة إعادة الأطفال الروس من سوريا نهائيا"​​​.

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وكانت آنا كوزنيتسوفا قد أعلنت في وقت سابق، أن الرحلة القادمة لإعادة 30 طفلا روسيا آخر من العراق ستكون بعد 6 أكتوبر.

يذكر أنه بفضل عمل الفريق الآنف الذكر تمت إعادة 90 طفلا إلى روسيا من العراق منذ ديسمبر 2018.

المصدر: نوفوستي









