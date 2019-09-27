الكرملين يكشف موقف بوتين تجاه التدخين والمدخنين

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن فلاديمير بوتين ينبذ التدخين ويتبع النمط الصحي، ولذا يمكن عد المدخنين في محيطه على أصابع اليد الواحدة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "الرئيس لا يحبذ التدخين أبدا ولا يرحب به، ويتبع أسلوب حياة صحي. ولذلك فإن جميع الزملاء والموظفين العاملين في السلك الرئاسي لا يدخنون بطريقة أو بأخرى".

وأضاف بيسكوف أن حاشية بوتين "لم يكن فيها سوى عدد قليل من الزملاء الذين يدخنون، وهناك عدد أقل منهم الآن يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، فالتدخين بشكل عام أصبح الآن غير مرغوب فيه للغاية، وهذا أمر مشجع".

يذكر أن بوتين الذي يقنع وينصح الوزراء والمسؤولين الروس بالإقلاع عن التدخين لا يتعاطى المشروبات الكحولية حتى في الأعياد والمناسبات، ويقول عارفوه إنه يرفع الأنخاب في الاحتفالات لكنه قلما يتجرع كأسه.

المصدر: "تاس"