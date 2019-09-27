روسيا.. اعتقال 9 مشبوهين بتمويل "داعش"

قضت إحدى محاكم موسكو بتوقيف 9 من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، يشير التحقيق إلى تورطهم في جمع "التبرعات" لتمويل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وقالت مسؤولة في لجنة التحقيق الروسية للصحفيين، إن الحكم صدر بناء على تهمة وجهت إليهم بالانتماء لتنظيم إرهابي وتقديم المساعدة له.

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ووفقا لمعلومات المحققين، فإن خلية التمويل الإرهابية أسسها أحد المتهمين الذي انضم إلى "داعش" أثناء إقامته في مصر، وبعد عودته إلى روسيا عام 2015 بدأ بالبحث عن الراغبين في دعم مسلحي التنظيم في سوريا والعراق ماليا، حيث حشد لذلك مجموعة دردشة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، انضم إليها نحو 30 شخصا.

وكان أعضاء الخلية يحولون الأموال للبطاقة المصرفية لكبيرهم، وهو يرسلها لاحقا إلى الإرهابيين، حيث كانت هذه الأموال تصرف "على دعم مكاتب التموين المادي والتقني للتنظيمات الإرهابية وتنظيم الأعمال الإرهابية".

وفي إطار عملية التجنيد، كان مؤسس المجموعة يعقد لقاء شخصيا مع كل مشارك فيها في ضواحي موسكو، وإذا تأكد من ولائه، فرض عليه تعهدا بدفع مبلغ محدد شهريا.

وفي إطار التحقيق، جرت عمليات تفتيش وتوقيف واسعة النطاق في موسكو وضواحيها وجمهوريتي داغستان وقبردين بلقار جنوبي البلاد، حيث أدلى بعض المعتقلين باعترافات تدينهم صراحة بالتورط في تمويل "داعش".

المصدر: "نوفوستي"