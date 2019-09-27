الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو في إلا تصل الأمور في علاقاتها مع واشنطن إلى نشر محتويات المكالمات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

جاء تصريح بيسكوف هذا ايوم الجمعة ردا على سؤال صحفي عن موقف موسكو من نشر نص المكالمة التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيليتسكي في يوليو الماضي.

يتبع...