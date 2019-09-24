وزارة الدفاع الروسية تعلق على ادعاء إستونيا حول انتهاك طائرة روسية لأجوائها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات إستونيا حول ما سمته بانتهاك الأجواء الإستونية من قبل طائرة روسية بعد يوم من وقوع الحادث المزعوم، تعد محاولة متأخرة لجذب الانتباه وتثير الحيرة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في 23 سبتمبر الجاري بتحليق مخطط إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

وجرى التحليق وفق الخطة المنسقة مسبقا. وكان طاقم الطائرة الروسية أثناء التحليق على اتصال دائم، بما في ذلك مع خدمة مراقبة الحركة الجوية في إستونيا.

وشدد البيان على أن الجانب الإستوني لم يقدم أي شكوى من هذا التحليق.

وأضاف أن تصريحات إستونيا التي ظهرت بعد يوم من التحليق نفسه وتزعم أن الطائرة الروسية انتهكت أجواء إستونيا، تعد محاولة متأخرة لجذب الانتباه غير المعقول وتثير حيرة لدى الجانب الروسي.

وأكدت الوزارة الروسية أيضا أن تحليق طائرتها تم تنفيذه وفق القواعد الدولية لاستخدام الأجواء ودون انتهاك حدود الدول الأخرى، الأمر الذي تؤكده وسائل المراقبة الجوية الموضوعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية