موسكو: قد يكون هناك 800 طفل روسي في مخيمات للإرهابيين بالشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن نحو 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مخيمات للإرهابيين في الشرق الأوسط.

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وأوردت بيترينكو أن المشاركين في اجتماع حول البحث عن قاصرين مفقودين، عقده رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين، ناقشوا أيضا "موضوع إعادة الأطفال الموجودين في مخيمات الإرهابيين في الدول المختلفة". وأضافت أن "ثمة معلومات تفيد بأن قرابة 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مثل هذه المخيمات في منطقة الشرق الأوسط".

وتبذل السلطات الروسية، منذ عام 2017، جهودا حثيثة لإعادة الأطفال الذين أخرجهم ذووهم المتطرفون من البلاد إلى مناطق سيطرة تنظيم "داعش" أو الذين رأوا النور فيما يسمى "أراضي الخلافة".

وبفضل هذه الجهود، عاد عشرات الأطفال إلى عوائلهم في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.

المصدر: نوفوستي