تحطم مركبتين عسكريتين تابعتين لقوات المظليين الروسية خلال تدريب عسكري

نشرت مواقع إلكترونية صورا لمركبتين تابعتين للقوات الروسية المحمولة جوا، تحطمتا أثناء إسقاطهما خلال تدريبات "المركز-2019".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن المظلات المصاحبة للمركبتين لم تنفتح أثناء عملية إسقاط الجوي جرت خلال التدريبات الجارية في منطقة أورينبورغ.

وأكدت الوزارة عدم وجود طواقم داخل المركبتين وقت الحادث، وعدم وقوع أي إصابات، فيما تجري تحريات لكشف الملابسات والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة.

المصدر: نوفوستي