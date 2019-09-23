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بوتين: التدخل الخارجي في حياة الدول يسبب نزاعات عبر العالم

أخبار روسيا

بوتين: التدخل الخارجي في حياة الدول يسبب نزاعات عبر العالم
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حرص البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، على منع أي تدخل خارجي في حياتها الاجتماعية والداخلية.

وجاء في رسالة وجهها بوتين إلى المشاركين في اجتماع لقادة أجهزة الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة، انعقد في مدين قازان اليوم الاثنين، أن "الحديث يدور عن محاولات للتأثير من الخارج على الرأي العام والحياة السياسية في كل بلد تقريبا، الأمر الذي يسبب إثارة نزاعات من كل نوع، ويقود إلى إذابة تقاليد قومية تبلورت على مدار قرون، وذاكرة تاريخية (للشعوب)، ووضع مفهوم السيادة الثقافية وسيادة الدولة موضع الشك، وخرق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها".

وتابع الرئيس الروسي: "هدفنا المشترك هو منع محاولات زعزعة الاستقرار والتدخل الخارجي في العمليات السياسية والاجتماعية الجارية في دولنا، وتأمين مصالح المجتمع وحقوق المواطنين وحرياتهم".

المصدر: تاس

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