منظومة "كينجال" (الخنجر) تطلق صواريخها من سفينة مضادة للغواصات

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيل فيديو يظهر مناورات لإطلاق صواريخ، تجريها سفن المجموعة القطبية للأسطول الشمالي الروسي في منطقة جزر أرخبيل فرانس يوسف بشمال بحر بارنتس.

ويظهر الفيديو لقطات انطلاق الصواريخ وعملية إطلاق النار من مدفعية السفينة.

وشارك في هذه المناورات سفينة "الفريق البحري كولاكوف" الكبيرة المضادة للغواصات، وسفينتا "كوندوبوغا" و"ألكسندر أوتراكوفسكي" الكبيرتان للإنزال.

وقام البحارة بالتدريب على عملية ردع هجوم جوي وهمي للعدو من ارتفاعات واتجاهات مختلفة، باستخدام منظومة "كينجال" (الخنجر) ومنظومتي "أ كا-100" و"أ كا-725" المدفعيتين ومنظومة "أ كا-630".

وبهدف مواجهة الأسلحة عالية الدقة للعدو المحتمل تمت على متن السفن تجربة إنشاء عوائق مختلفة باستخدام منظومات الحرب الإلكترونية.

وأفادت وزارة الدفاع بأن المناورات جرت في ظروف هبوب عاصفة ورياح قوية.

المصدر: نوفوستي