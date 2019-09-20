مدفيديف يصف كلمات جنرال أمريكي حول كالينينغراد بالغبية

علّق رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، على تصريح لجنرال أمريكي، حول خطط لتخطي الدفاع الجوي الروسي في مقاطعة كالينينغراد، ووصفها بالغبية.

وقال مدفيديف، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي": "من ناحية، لا يجوز التعليق على جميع التصريحات الغبية من الجنرالات الأمريكيين. ولكن عندما يحدث هذا، أود أن أخبر زملاءنا أنه من الأفضل لهم ممارسة شؤونهم الأساسية وأن ينظروا إلى ما يجري، على سبيل المثال، مع دفاعهم المضاد للصواريخ ووسائل الدفاع الصاروخي التي تقوم الولايات المتحدة بإنتاجها".

وذكّر رئيس الحكومة الروسية بهجوم "أرامكو" الذي وقع قبل عدة أيام وأسفر عن تدمير منشآت نفطية سعودية، على الرغم من وجود أنظمة دفاع مضاد للصواريخ وبطاريات "باتريوت" الأمريكية.

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وقال: "أعتقد أنه يجب عليهم القيام بذلك، وعدم محاولة صياغة أفكار غبية مجنونة لا تتمتع بأي فرصة وإمكانية لتتحقق".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلت صحيفة "بريكينغ ديفينس" عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، جيفري لي هاريغان، قوله إن وزارة الدفاع الأمريكية طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا.

وتنص الخطة على "عملية شاملة" مع هجمات مشتركة من الجو والبر والبحر والفضاء، وكذلك هجمات في إطار الحرب الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي