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الدفاع الروسية: إقليم كالينينغراد غربي البلاد محمي ضد أي خطط عدائية أمريكية

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الدفاع الروسية: إقليم كالينينغراد غربي البلاد محمي ضد أي خطط عدائية أمريكية
RT
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن  منطقة كالينينغراد محمية جيدا ضد أي خطط عدوانية للجنرالات الأمريكيين، وجاء ذلك ردا على تصريح جنرال أمريكي عن إمكانية تقويض منظومة الدفاع الجوي الروسية.

وجاء في  بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريح لأحد الجنرالات الأمريكيين حول إمكانية تقويض منظومة الدفاع الجوي الروسية في إقليم كالينينغراد غربي البلاد: "إقليم كالينينغراد محمي تماما من أي خطط عدوانية أمريكية"​​​.
وأضاف البيان: "جميع طياري الناتو الذين يقتربون من المجال الجوي الروسي في بحر البلطيق يعرفون جيداً قدرات نظام الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد على الاكتشاف والمتابعة، وإذا لزم الأمر، تحييد (تدمير) أي أهداف جوية".

المصدر: سبوتنيك

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