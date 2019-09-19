لأول مرة.. إنزال فوج المظلات الروسي بعتاده ومعداته

يتم إنزال فوج المظلات بعتاده الكامل مع الأسلحة والمعدات الحربية في إطار مناورات "المركز – 2019" العسكرية.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن 80 طائرة نقل من طراز "إيل – 76" و200 قطعة من المعدات الحربية و1500 مظلي سيشاركون في عملية الإنزال غير المسبوقة التي تجري حاليا في ميدان التدريب "دونغوز" في إطار مناورات "المركز – 2019" العسكرية.

إقرأ المزيد

وأوضح الناطق أن إنزال المظليين والمعدات الحربية سيتحقق على موقعين منعزلين في ميدان التدريب.

ولم تشهد المناورات العسكرية في الجيشين السوفيتي والروسي منذ عام 1981 عمليات إنزال بهذا الحجم. وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مناورات "الغرب – 1981" العسكرية في الجيش السوفيتي شهدت إنزال 6 آلاف مظلي و325 قطعة من المعدات الحربية وذلك بواسطة طائرات النقل "إيل – 76" و"آن – 12" و"آن – 22".

وأشار الناطق إلى أن المظليين من فرقة الإنزال الجوي بمدينة إيفانوفو الروسية قد أتموا عملية تحميل الأسلحة والمعدات الحربية في طائرات النقل "إيل – 76" و لا يزالون في استعداد للمشاركة في عملية الإنزال الجوي واسعة النطاق.

يذكر أن مناورات "المركز - 2019" الاستراتيجية تجري في الفترة ما بين 16 و21 سبتمبر الجاري تحت قيادة رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف. ويشارك في المناورات نحو 128 ألف عسكري و20 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات الحربية و600 طائرة ومروحية و15 سفينة حربية.

المصدر: تاس