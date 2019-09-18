جلسة دورية للجنة التعاون الروسية البلغارية

عقدت جلسة دورية للجنة الحكومية الروسية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي التقني، في فارنا البلغارية، يوم أمس الثلاثاء.

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وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، الذي ترأس الجلسة مع وزيرة الطاقة البلغارية، تيمينوجكا بيتكوفا، إن من بين المشاريع الاستثمارية المهمة بين الدولتين، قيام مجموعة "لوك أويل" النفطية الروسية بشراء وتحديث مصفاة "نفط خيم بورغاس" البلغارية التي تعتبر أكبر مصافي النفط في البلقان.

RT

وأضاف مانتوروف: "قررت شركتنا العملاقة (لوك أويل) مواصلة الاستثمار في الاقتصاد البلغاري، ومنذ مايو من العام الماضي، يجري بناء قدرات إنتاجية جديدة. وسيصل حجم الاستثمار إلى 1 مليار يورو. وتبلغ قيمة الاستثمارات البلغارية المتراكمة في روسيا، وفقا لبياناتنا، نحو 103 ملايين دولار، ونحث أصدقاءنا البلغاريين على دخول السوق الروسية بشكل أكثر نشاطا. وخاصة أن بلادنا أخذت تقدم للمستثمرين الأجانب العديد من المزايا، بما في ذلك أنظمة الضرائب التفضيلية، والمساعدة في الوصول إلى البنية التحتية، وآلية عقود الاستثمار الخاصة".

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والطاقة وبناء المعدات الزراعية والسيارات وصناعة الأدوية.

RT

المصدر: RT