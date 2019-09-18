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فيديو مذهل لتدريبات مشاة البحرية في جزر القطب الشمالي

أخبار روسيا

فيديو مذهل لتدريبات مشاة البحرية في جزر القطب الشمالي
Sputnik Pavel Lvov
صورة أرشيفية
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أجرت فرقة مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي تدريبات الإنزال على جزيرة من جزر منطقة القطب الشمالي والقضاء على مجموعة من الإرهابيين الافتراضيين الذين استولوا عليها.

وجرت التدريبات في جزيرة بولشيفيك التابعة لأرخبيل نوفايا زيمليا.

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وشاركت في التدريبات سفينتا الإنزال "ألكسندر أوتراكوفسكي" و"كوندوبوغا" اللتان اقتربتا من شاطئ الجزيرة وأنزلتا رجال الضفادع البشرية الذين استطلعوا نقاط الاستناد للإرهابيين وأرسلوا معلومات عن إحداثياتها إلى سفينة الإنزال الكبيرة "الأميرال كولاكوف" التي أطلقت النيران من مدافعها عيار 100 ملم وأسكتت نقاط الاستناد.

وقامت المروحيات بعد القصف المدفعي بإنزال مجموعة من المظليين على جزيرة "بولشيفيك"، ثم اقتربت من شاطئها الزوارق السريعة مع مشاة البحرية على متنها.. أما سفن الإنزال ففتحت بواباتها لتنزل المدرعات التي أطلقت النيران على مواقع الإرهابيين.

وقد نشرت شبكة الإنترنت فيديو لتلك التدريبات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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