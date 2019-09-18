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الأمن الروسي: تصفية إرهابيين اثنين في قبردين بلقار جنوبي روسيا

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الأمن الروسي: تصفية إرهابيين اثنين في قبردين بلقار جنوبي روسيا
Sputnik
عملية لمكافحة الإرهاب في شمال القوقاز الروسي (صورة أرشيفية)
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أفاد مصدر أمني روسي بتصفية إرهابيين اثنين فجر اليوم الأربعاء خلال عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقار جنوبي البلاد.

وأشار المصدر إلى أن العملية الأمنية نفذت في ضواحي بلدة تشيغيم شمال عاصمة الجمهورية نالتشيك، مضيفا أنه "تمت تصفية كلا المسلحين المحاصرين في بيت خاص في تشيغيم".

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وذكر المصدر، أن أحدا من رجال الأمن لم يصب بأذى جراء العملية.

وقررت الأجهزة الأمنية تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في جزء من بلدة تشيغيم بعد أن تلقت الثلاثاء معلومات عن تواجد عناصر جماعة دينية متطرفة وأعوانهم في أحد البيوت الخاصة في المنطقة.

المصدر: "إنترفاكس

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