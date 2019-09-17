"إس-300" و"إس-400" تسقطان 80 عدوا مفترضا في تدريبات (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mezd
اعترضت وحدات الدفاع الجوي الروسية من منظومات "إس-300" و"إس-400" أكثر من 80 هدفا جويا، بما في ذلك طائرات هجومية بدون طيار وصواريخ كروز وباليستية.
وتقام التدريبات هذا العام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر 2019 في 6 مجموعات مشتركة للأسلحة، ومجموعتين تدريبيتين من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في روسيا، وكذلك في بحر قزوين.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)