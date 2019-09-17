المحكمة العليا في إنغوشيا تلغي دار الإفتاء بالجمهورية

قالت المحكمة العليا في إنغوشيا، إنها قامت بتصفية دار الإفتاء بالجمهورية، وشطبت هذه المؤسسة من سجل الكيانات القانونية.

وأضافت المحكمة، في بيان لها نشر على موقعها بالإنترنت، أن الدعوى المتعلقة بذلك، قدمت إلى القضاء، من جانب وزارة العدل بالجمهورية المذكورة.

وقال البيان: "بعد النظر في مواد القضية، والتحقق من حجج الدعوى المقدمة، وبعد الاستماع للمشاركين في المحاكمة، قررت المحكمة الابتدائية تلبية ما ورد في الدعوى، واتخذت القرار بتصفية المنظمة الدينية "المركز الروحي لمسلمي جمهورية إنغوشيا( دار الإفتاء في إنغوشيا)، وشطبها من سجل الكيانات القانونية".

وفي ربيع عام 2016 ، ذكر رئيس إنغوشيا أن عملية تصفية "دار الإفتاء"، كمؤسسة عامة لا تفي بواجباتها، قد بدأت.

وفي أغسطس 2017 ، قامت المحكمة العليا في إنغوشيا، وعلى أساس التماس مقدم من وزارة العدل الإقليمية، بتعليق إلى أجل غير مسمى، الإجراءات المتعلقة بطلب التصفية والاستبعاد من السجل الموحد للكيانات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في إنغوشيا.

المصدر: نوفوستي