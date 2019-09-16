موسكو تدين الهجوم على أرامكو وترى بحث إجراءات جوابية ضد إيران غير مقبول

شجبت روسيا بشكل حازم الضربات الجوية التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية قبل أيام، وحذرت من أنها يمكن أن تؤدي إلى زعزعة التوازن في الأسواق النفطية العالمية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، تم نشره على موقع الوزارة الرسمي: "ندين بشدة الهجمات على أهداف غير عسكرية، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى خلخلة التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وتثير موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق النفط العالمية مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي".

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وقال البيان، أن موسكو تنصح بعدم التسرع، في الخروج باستنتاجات بشأن الجهة التي وقفت خلف الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وتابعت الخارجية الروسية القول: "نحن نعتبر أنه من غير المجدي بتاتا، استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر ضد إيران بما يتماشى مع النهج الأمريكي المعروف. ونرى أنه لا يجوز بتاتا النظر في خيارات، تتضمن استخدام تدابير قوة جوابية، يقال إنه يجري بحثها حاليا في واشنطن".

المصدر: إنترفاكس