البحرية الروسية تراقب تحركات سفينة أمريكية في البحر الأسود

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أنها بدأت بمراقبة تحركات سفينة "يوما" (Yuma) العسكرية الأمريكية بعد دخولها مياه البحر الأسود مساء أمس السبت.

وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في بيان له اليوم الأحد، إن "قوات ووسائط تابعة لأسطول البحر الأسود تقوم بتتبع مستمر للسفينة الأمريكية".

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يذكر أن "يوما" سفينة نقل عسكرية سريعة من فئة Spearhead، التي تضم سفنا متعددة الأغراض غير قتالية، تتمثل مهامها في نقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية، بما فيها دبابات M1 Abrams، بشكل سريع، كما تستخدم للتموين وتنفيذ العمليات الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن الناتو التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.

المصدر: وكالات