موسكو وواشنطن تبحثان التعاون في محاربة الإرهاب

بحث أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع نظيره الأمريكي، جون ساليفان، مسائل التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب المباحثات التي جرت في فيينا، اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا "حالة وآفاق التعاون الثنائي في مجال التصدي لأخطار الإرهاب".

وتبادل الدبلوماسيان الآراء حول "القضايا الأكثر إلحاحا لجدول الأعمال الخاص بمحاربة الإرهاب وأهم اتجاهات التعاون اللاحق بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على السعي لمواصلة العمل غير المسيس البناء في إطار الحوار بين موسكو وواشنطن".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن البلدين اتفقا على إجراء الحوار على مستوى عال سنويا، كما اتفقا على عقد لقاء للخبراء من البلدين خلال الأشهر القريبة القادمة لدراسة إمكانيات التعاون اللاحق.

ودعا ساليفان روسيا إلى المساعدة في وضع معايير لمنظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) للكشف عن إرهابيين محتملين على متن وسائل النقل جوا.

كما أشار نائب الوزير الأمريكي إلى ضرورة مواصلة فرض العقوبات الدولية على تنظيم "داعش" ومواصلة العمل على قطع قنوات تمويل الإرهابيين.

المصدر: RT، نوفوستي